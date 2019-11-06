Mevlid Kandili ne zaman duası ve namazının kılınışı

Mevlid Kandili Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olması sebebiyle önemlidir. Peki Mevlit Kandili 2019 yılında hangi güne denk geliyor ne zamandır? Mevlüd Kandili duası ve namazı kaç rekat nasıl kılınır?

Mevlid Kandili 2019 yılında 8 Kasım Cuma gecesi kutlanacak. Mevlüd Kandili nedir ve neden önemlidir sorusunun yanıtı ise bu kandilin Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olmasıdır. Mevlit Kandili dualarla ve namaz kılınarak ibadetle geçirilmelidir. Sizler için Mevlid Kandili'nin önemi ile bu gecede yapılacak ibadetleri bir araya getirdik.



Mevlid Kandili duaların kabul olduğu bir gecedir bu gecede dileklerinizin kabul olması için namaz kıldıktan sonra okuyabileceğiniz özel dualar var. Mevlid Kandili'nde 12 rekat namaz kılınması ve ardından Fatiha duası okunarak dilekler için dua edilmesi öneriliyor.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR: Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir. Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır.

Haliyle de o gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.

MEVLİD KANDİLİ DUASI VE NAMAZI NASIL KILINIR: Mevlid Kandili gecesinde edilen dualar kabul olur. Kandil gecesi 4 rekat tesbih namazı kılabilirsiniz. Mevlid Kandili duası ile kandil namazının kılınışı, nasıl niyet edildiğini saat kaçta kılmanız gerektiğini aşağıda bulacaksınız.

Mevlid Kandili'nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı ederse kabul olunur.



-“Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!”



Bu duadan sonra kişi dileğini yaradan da isteyebilir.

Mevlid Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazı vardır. Kandil namazına ise şöyle niyet edilirerk kılınır;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“



TESBİH NAMAZ KAÇ REKATTIR: Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.



سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?



"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,

-Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur.



Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. Mevlid Kandili tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir.



İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELER YAPILMALI?

1. Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

MEVLİD KANDİLİ DİYANET İŞLERİ DUASI



Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allah!

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur’an’dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü’minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

Ey Yüceler Yücesi Allahımız! Alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in Senin Yüce Zâtından istediği bütün hayırlı ve güzel şeyleri biz de Senden istiyoruz. O’nun sığındığı her türlü kötülükten biz de Sana sığınıyoruz. Hz. Muhammed Mustafa hürmetine ibadetlerimizi, dualarımızı, hayır ve hasenâtımızı kabul eyle ya Rabbi!

Bizleri bağışla, imanda, İslam’da, ibadette, hayır ve hasenâtta dâim kıl!

Bizleri ilâhi rahmetine erişen, iki cihan saadetine kavuşan kullarından eyle ya Rabbi!

Ya Rabbi! İlahi rahmetine sağındık, merhametine güvendik, bize acırsın, bizi affedersin diye ellerimizi açıp huzuruna geldik. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bağışlamayı seversin. Bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Senden geldik Sana döneceğiz. Senin rızanı ve hoşnutluğunu arıyoruz. Senden, lütfunla cennetini, dünya ve ahiret saadetini, Sevgili Peygamberimizin şefaatini istiyoruz. İhsan eyle ya Rabbi!

Ya ilahel âlemin! Milletimizin geleceğinin teminatı olan ve her şeyimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi, İslam inancı, Allah ve insan sevgisiyle, İslam’ın ruhuna uygun, Türklüğün asaletine yakışır bir şekilde yetiştirebilmeyi bizlere nasib eyle! Onları vatan ve milletimiz için; ana-babaları ve tüm insanlık için hayırlı eyle, Senin rızana giden yoldan ayırma ya Rabbi!

Bilhassa tahsil çağındaki yavrularımızın akıllarını ilimler, fikirlerini iyilik ve güzelliklerle doldurup el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamayı nasib eyle Ya Rab!

Milletimizi bölmek, devletimizi yıkmak, cennet vatanımızı parçalamak isteyen iç ve dış düşmanlarımıza fırsat verme, güzel yurdumuzu bölücü, yıkıcı, bizi birbirimizden soğutucu akımlardan Sen koru, huzur ve barış içinde yaşamayı nasib eyle ya Rabbi!

Ülkemizi savaşlardan, sel, yangın, deprem, kıtlık ve her türlü afetten muhafaza eyle. Ulusumuza esenlik, milletimize birlik ve beraberlik, ülkemize de dirlik düzenlik ihsan eyle ya Rabbi!

Topraklarımızı bereketli kıl. Mahsulümüzü bol eyle. Cümlemizi bol ve helal rızıklarla rızıklandır. Dünya ve ahretle ilgili bütün hayırlı isteklerimize bizleri nâil eyle ya Rabbi!

Ya Rabbel alemin! Mevlid Kandili münasebetiyle okunan Kur’an-ı Kerim’i, Mevlidi Şerif’i, ilahileri ve getirilen salât-ü selâmı Yüce katında kabul eyle ya Rabbi!

Hâsıl olan ecir ve sevabı öncelikle sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın temiz ruhuna hediye eyledik vâsıl eyle ya Rab!

Diğer peygamberlerin, ashabı kirâm’ın, ehli beytin, âlimlerin, hayır hasenât sahiplerinin, ülkemizin, milletimizin, İslam dünyasının ve bütün insanlığın hizmetine iyi işler yapanların ruhlarına bağışladık, Sen ulaştır ya Rabbi!

Dünyayı Allah Allah sesleriyle titreten, gönülleri din, iman, vatan, millet ve mukaddesât sevgisiyle dolu olarak Yüce katına varan; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, Kore’de, Kıbrıs’ta ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinde şehit düşen ve asîl kanlarıyla Cennet vatanımızı sulayan azîz şehitlerimizin; isimleri tarihe mâl olmuş atalarımızın; Gâzi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi!

Yurdunu, mukaddesatını, canından aziz bilip görevi başında şehit olan ordu mensuplarımızın, emniyet ve güvenlik kuvvetlerimizin ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle ya Rabbi!

Şu anda gerek camimizde (gerekse radyoları ve televizyonları başında) olan din kardeşlerimizin bilcümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle ya Rabbi!

Yâ ilâhel âlemin! Dünyada kimsesi kalmamış, isimleri unutulmuş, Hz. Âdem’den bu güne gelinceye kadar iman ile ahrete göçen ve bizlerden hayır bekleyenlerin cümlesinin ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle ya Rabbi!

Son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun “Eşhedü en lâ ilahe illallah, ruhumuzu teslim etmeyi bizleri bizleri nasib ya Rabbi!

Bize iyinin, doğrunun ve güzelin yolunu göster ya Rabbi!

Gazabından hoşnutluğuna, cezandan affına, doymak bilmeyen nefsimizin kötü arzularından ve şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi!

Bizleri vatansız, gönüllerimizi imansız, minarelerimizi ezansız bırakma ya Rabbi!

Devlet adamlarımızı, milletimiz, ülkemiz, mukaddesatımız hizmetinde hayırlı işler yapabilmeye muvaffak eyle ya Rabbi!

Kahraman ordumuzu denizde, havada, karada daima mensuru muzaffer eyle. Bizleri din, vatan, millet ve bayrak sevgisinden ayırma ya Rabbi!

Mübarek Mevlid Kandilinin ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz, kabul eyle ya Rabbi!

Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yasıfûn. Ve selâmün alel mürselîn, velhamdü lillahi Rabbil âlemîn El Fatiha.