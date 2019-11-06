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Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan sarsıcı sözler! Siz zaten ölüsünüzdür

Emekli subay ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Barış Pınarı Harekatı ile ilgili katıldığı bir söyleşide harekata ve ABD ile yaşanan gerilimlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yaşanan kritik süreçleri yakından takip eden Yarar, "Pompeo’nun söylediği bir laf var. Türkiye’nin tek başına hareket etme kabiliyetini elinden alacak olan büyük işler yapmak zorundayız. Bu da mı sizi uyandırmadı? Gerçekten buna da uyanmıyorsanız siz zaten ölüsünüzdür.'' dedi.

Güvenlik Politikaları uzmanı Mete Yarar, "Barış Pınarı Harekatı İle Yeniden Çizilen Sınırlar" konulu seminerle Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda Yarar, son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı.

"O kadar milli insanlar var niye onları takip etmiyoruz"

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan Yarar, "Bana dediler ki ‘Türkiye’nin birçok önde kişisi bu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili hiç tweet atmadılar.’ Kendi oluşturduğumuz kişilerle ilgili neden şikayette bulunuyoruz arkadaşlar, o kadar güzel insanlar var. O kadar milli insanlar var, niye onları takip etmiyoruz, onların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamıyoruz da soruyu şuraya getiriyoruz; bu adamlar niye etmiyorlar. Bir bakın bakalım 10 milyon kişiden 2 buçuk milyonu bir anda çıktığında şu soruyu sormayacak mı zannediyorsunuz. ‘Ya ne oldu, ben bir hata yaptım galiba 2 buçuk milyon insan nereye gitti?’ Sorgulamazsanız niye düzeltsinler ki” diye konuştu.

"Türkiye'ye Brezilya'dan bakan bir adam gibi bakıyoruz"

PYD’nin terör örgütü olup olmadığının tartışılmasını eleştiren Yarar, “Biz hala televizyonda PYD bir silahlı örgütü müdür, bu adamların Türkiye’de eylemleri var mı yok muduru tartışıyoruz. Kim gibi bakıyoruz biliyor musunuz? Türkiye’ye Brezilyadan bakan bir adam gibi bakıyoruz. 

Pompeo’nun söylediği bir laf var. Türkiye’nin tek başına hareket etme kabiliyetini elinden alacak olan büyük işler yapmak zorundayız. Bu da mı sizi uyandırmadı? Gerçekten buna da uyanmıyorsanız siz zaten ölüsünüzdür.

Şu anda bu harekata destek verenlerin oranı yüzde 90’ın üzerinde, benim askerime bir tane laf söylenmesini ben dayak yemiş gibi kabul ediyorum” diye konuştu.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar

Asker selamı verdi

Mete Yarar, sosyal medya kullanımını eleştirirken, PYD’nin terör örgütü olarak değerlendirilmemesine tepki gösterdi. Yarar, vatandaşların merak ettiği birçok konuyu slaytlar üzerinden anlattı. Mete Yarar ve seminere katılan vatandaşlar program sonunda asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.

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