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Birleşmiş Milletler resmen duyurdu! ABD çekildi

Birleşmiş Milletler'den ABD'yle ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilme kararının kendilerine bildirdiğini ve bunun beklenen bir durum olduğunu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini beklenen bir durum olarak değerlendirdi.

Dujarric, "ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekildiğinin resmi olarak bildirildiği açıklandı ve bu nedenle bekleniyordu. Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığımız değişmedi" ifadelerini kullandı.

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