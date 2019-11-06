Ali Koç'a A Spor'dan sansür! Bir anda yayını kestiler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu'nun 'organize işler oluyor, kurgu var' sözlerini yorumlarken A SPOR yayını kesti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Başkanlığı Vakfı Başkanı seçilmesinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Koç konuşurken yayını kestiler

Ali Koç'un açıklamalarına devam ettiği sırada A Spor'un yayını kestiği görüldü. Yaşanan olayın ardından binlerce Fenerbahçe taraftarı "#AsporBoykot" başlığı ile Ali Koç'un açıklamalarının yarıda kesilmesine tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlarla birlikte söz konusu başlık Twitter Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya kadar yükseldi.

Fenerbahçe açıklama yapmıştı

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Kulübü, son haftalarda yaşanan hakem hataları ve 'Türk futbolunda organize işler var, düzenlenmiş kurgu var' şeklinde iddialar üzerine TFF ve savcılar göreve davet etmişti.

Erman Toroğlu ne demişti?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı; ''Güzel tezgah var. Çok net. Organize işler oluyor Zeki'cim. Çok net söylüyorum Organize işler. Bunun içinde TFF MHK hepsi var. VAR’a gidip VAR’da karar değişirse hakemin sicili bozulur dediniz mi? Fırat Aydınus ile Koray Gencerler’e şüpheyle, sakat bakıyorum. Göstere göstere bazı şeyleri yapmayın. Bu tip hakemleri tutma Zekeriya Alp. Fırat Aydınus’u, Koray’ı tutma.''

''Bu sezonda kirli bir sezona doğru gidiyor''

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programına bağlanarak Trabzonspor - Göztepe maçında yaşanan 'VAR' konuşmalarına ilişkin flaş iddialarda bulunarak şu ifadeleri dile getirmişti; ''2010-2011 sezonu tarihin en kirli sezonudur. Bu sezonda kirli bir sezona doğru gidiyor. Bugün hakemler Trabzonspor'u doğramıştır."