Rumlardan yeni bir skandal hamle daha! Tüzüğü değirştirecekler

Rum yönetimi, güneye mülteci akışını engellemek amacıyla Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama kurallarında değişikliğe giderek üçüncü ülke vatandaşlarının güneye geçmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının güneye geçmesini yasaklamaya hazırlanıyor. Rum tarafı, üçüncü ülke vatandaşlarının kuzeyden güneye geçişini yasaklamak amacıyla Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulama kurallarında değişikliği içeren teklifi Bakanlar Kurulu’na sunacak.

Rum Yönetimi İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis konuyla ilgili açıklamasında üçüncü ülke vatandaşlarının kuzeyden güneye geçişinde kitlesel artış görüldüğü için böyle bir uygulamaya gitmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.