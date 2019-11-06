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Eren Erdem'den şaşırtan çıkış: Kendi köyümde muhtar olmak istiyorum

CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Demokratik bir ülkede, kendi köyümde muhtar olmak istiyorum" açıklaması yaptı.

490 gündür tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden birkaç gün önce tahliye edilen eski CHP'li Vekil Eren Erdem, tahliyesinin ardından ilk kez önceki gün CHP Parti Meclisi’ne katıldı. Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce, uzun tutukluluğun ardından kapalı alanlarda kalmaktan imtina eden Eren Erdem ile söyleşi yaptı.

"350 kitap okuyup, yaklaşık 200 şiir yazdı"

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, 490 gün tutuklu kaldığı cezaevinde 350 kitap okuyup, yaklaşık 200 şiir yazdığını anlattı. 2 film senaryosu kaleme alan Erdem, aralarında Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin ilköğretim çocuklarında önyargıları kırmayı hedefleyen bir projenin de olduğu 4 proje hazırladı.

"Mebusluğu da gördüm mahpusluğu da"

Türkiye’yi gezme planı yapan Erdem, şöyle konuştu: Diyarbakır’dan başlayıp Edirne’ye gideceğim. Bu bir teşekkür, bir kucaklaşma ziyareti olacak. Mebusluğu da gördüm, mahpusluğu da. Tek isteğim Türkiye’nin demokratikleşmesi.

En yüce siyasi beklentim; demokratik bir ülkede kendi köyüm olan Karaterzi köyünün muhtarı olmak.

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