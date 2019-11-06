Necati Özkan kimdir Ekrem İmamoğlu kitabı kahramanın yolculuğu kavga çıkardı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanlığını yapan Necati Özkan yazdığı 'Kahramanın Yolculuğu' kitabıyla CHP'de kavga başlattı.

2019 yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya danışmanlığını yapan Necati Özkan, yazdığı kitapla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu küplere bindirdi.

Canan Kaftancıoğlu twitter hesabından attığı mesajda "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" dedi.

Söz konusu 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitap İstanbul'daki bilbordlarda tanıtılmaya başladı. Kitabın önsözünü Ekrem İmamoğlu yazdı.





Necati Özkan kimdir?

CHP il teşkilatı ile Ekrem İmamoğlu arasında kavganın fitilini ateşleyen Necati Özkan, 1960 yılında Ankara’da doğdu. Askeri lisede okuyan Necati Özkan 1981 yılında Kara Harp Okulu’ndan topçu subay olarak mezun olduktan sonra 12 Eylül döneminde sol görüşlü olduğu gerekçesiyle 1983’te res’en emekli edildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okulan Necati Özkan bir reklam firmasında çalışmaya başladı. Ardından ODTÜ İşletme Bölümü’nde MBA eğitimi aldı.

Necati Özkan, 1985 yılında Öykü Reklam Ajansı’nı kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda kuruma ve markaya hizmet etti. Necati Özkan, siyasi seçim kampanyalarına ilk Necdet Calp’in Halkçı Partisi’ndeki iki adayla başladı. SHP, CHP’yle devam eden seçim kampanyalarının ardından en son Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçim çalışmasını yürüttü. CHP’nin İstanbul oylarının yüzde 25’ten 36’ya çıktığı seçim sonrasında ABD’deki “Seçimler ve Kampanyalar” adlı bir sektör dergisinden “En heyecan verici siyasi kampanya” ödülü kazandı.

2007-2008 yıllarında KKTC’nin ve 2008-2013 yılları arasında Türkiye’nin yurtdışı pazarlardaki turizm tanıtım kampanyalarını yöneten Necati Özkan, İzmir EXPO 2020 projesi ve Ankara Shopping Festival kampanyalarında çalıştı.

2012- 2015 yılları arasında bağımsız reklam ajansları networkü olan Dialogue International’in Global Başkanlığı, 2014 – 2016 yıllarında ise Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Necati Özkan, 17 Kasım 2014’te, İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan genel kurulda, Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği’nin (European Association of Political Consultants; EAPC) başkanlığına seçildi.

Liderlere kampanya danışmanlığı yapıyor

Necati Özkan, ticari iletişimin yanı sıra siyasi iletişim alanında da çalıştı. Liderlere, adaylara ve siyasi partilere iletişim danışmanlığı yaptı; kampanyalarını yönetti.

Necati Özkan, en son 2019 yılında İstanbul’un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla çalıştı. CHP’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya danışmanlığını yaptı.

2010 yılında da dünyanın önde gelen siyasi danışmanları arasından 10 kişilik “Dünya Rüya Takımı”na seçildi. Aynı yıl Aristotle uluslararası siyasi iletişim büyük ödülünü aldı. Türkiye tanıtım kampanyasıyla kazandığı 2 Gümüş Adrian ödülü, çeşitli seçim kampanyalarıyla kazandığı 11 Pollie Ödülü, 5 Reed Ödülü, 2 Polaris Ödülü, 11 Golden Eagle Ödülü ve 1 Goldies Exellence Ödülü dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası alanda 50’ye yakın ödülü var.

İletişim fakültelerinde strateji, yaratıcılık, kampanya yönetimi ve seçim kampanyaları dersleri verdi. 2’si telif, 2’si editörlük üzere yayınlanmış 4 kitabı vardır.

Necati Özkan, Pelin Özkan ile evlidir ve Ozan Özkan adında oğlu ve Selin Özkan adında kızı vardır.

Kitapları :

2014 - Seçim Kazandıran Kampanyalar

2009 - Obama’nın Liderlik Sırları

2005 - Seçim Zamanı 2005

2004 - Seçim Zamanı 2004