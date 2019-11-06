Şaka değil! Ekrem İmamoğlu temel atmama törenine davet etti

Brand Week açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şaka değil, yarın temel atmama törenimiz var, davetlisiniz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa'da daha önceden ihalesi yapılmış arıtma tesisi projesini iptal ettiklerini duyurdu. Arazi değeriyle beraber 1,5 milyon lirayı aşan bir proje olduğunu ifade eden İmamoğlu, arazinin 70 bin metrekaresinin yeşil alandan oluştuğunu belirterek, "Yarın bir temel atmama törenim var. Çünkü böyle bir yatırıma, arıtma tesisine gerek yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın özenti eleştirisi

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden dile getirdiği, ancak kendisine yönelik olduğu değerlendirilen, "Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur" sözlerine buradan yanıt verdi.

"Biz bu şehirde morali yüksek tutacağız" diyen İmamoğlu, "Bu şehrin festivalleri olsun, keyifli anları olsun istiyoruz. 29 Ekim'i doya doya yaşamak, bu ülkenin en büyük milli bayramını coşa coşa yaşamak asla bir özenti değildir" diye konuştu.



“İstanbul’un geleceğini tasarlamak” başlıklı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şaka değil, yarın bir temel atmama törenim var"

-Temel atmama törenine davet ediyorum. Şaka değil, yarın bir temel atmama törenim var. Çünkü göreve geldiğimizde bize dayatılmış, ihaleye çıkılmış Silahtarağa'da Haliç'in o güzel doğasını bütünleyen 70 bin metrekareye yakını orman olan bir arazide bir arıtma tesisi. Arazi değeriyle beraber 1,5 milyonu aşan bir proje. Durdurduk. Araştırma yapıyoruz. Böyle bir yatırıma, arıtma tesisine gerek yok. Temel" idam edilecekken sormuşlar son dileğin ne diye, 'Ha bu bana ders olsun' demiş. Biz tasarruf kelimesini önemsiyoruz.

"Halk sütü..."

-Sütün girmediği bir ev olmasın istiyorum. Halk sütü ihtiyacı olan ailelere ücretsiz ulaştırıyoruz. Bu süreci kooperatiflerle birlikte yürütüyoruz. Sosyal sorumluluk içeren her proje için her kurumla iş birliğine açığız.

"Yazdan itibaren sanatın her alanını yayacağız"

-Sanatçıların İstanbul sokaklarında renk kattığı bir döneme giriyoruz. İstanbul kültür sanat etkinlikleri 7-8 ilçeye sıkışmış bir kent değil artık. Biz bu şehirde morali yüksek tutacağız. Bu şehrin festivalleri olsun, keyifli anları olsun istiyoruz. 29 Ekim'i doya doya yaşamak, bu ülkenin en büyük milli bayramını coşa coşa yaşamak asla bir özenti değildir. Bayramı yaşamak atasına, geçmişine sahip çıkmasıdır. Önümüzdeki yazdan itibaren sanatın her alanını yayacağız.



-Sürdürülebilir enerji yatırımlarımızı artırmamız lazım. Bu şehrin çocukları çevre ile ilgili yeni ve etkin politikalarının geliştirilmesini istiyorlar.



"Belediyemizde liyakat önemli"

Belediyemizde liyakat esasına dayalı bir dönem başlattık. Hiçbirisi benim yeğenim, damadım, gelinim değil. Hiçbiri değil. İstanbul'da sürdürülebilir kalkınma için oluşturduğumuz ekip muazzam bir hazırlık yapıyor. Güzel köprüler oluşturuyoruz. İstanbul Yatırım Ajansı'nı kuruyoruz. En önemli şeylerden biri veri tabanı oluşturmak, bunun için İstanbul İstatistik Kurumu'nu oluşturuyoruz. İstanbul'da bir yazılım merkezi olması için çalışıyoruz. Bu amaçla buraya destek olması için Küresel Kent Akademisi'ni kuruyoruz. Kent enstitülerini yine yardımcı kurumlar olarak İSMEK'in bir üstü olarak düşündüğümüz yerler oluşturmak istiyoruz. Kentin merkezinin en büyük monoblok yapılarından biri Esenler Otogarı idi. Düzelttik. Gelecekte burayı bir inovasyon merkezine döndürmek niyetindeyiz.

Enerjisi yüksek gençliği olan bir İstanbul

-Vicdana ve adalete dayalı bir anlayışla bu kenti ayağa kaldıracağız. Hep birlikte yürünebilen, nefes alınabilen, spor yapılabilen, engelli dostu, modern bir İstanbul var edeceğiz. Pek çok alanda global başarılar elde edebiliriz, hep birlikte. Çok dinamik bir gençliğimiz var. Hayalimdeki İstanbul, enerjisi yüksek gençliği olan bir İstanbul.