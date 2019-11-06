Zaman Gazetesi hesabından atılan twit : 'Döneceğiz'

Fethullah Gülen örgütünü bir arada tutmak için Zaman Gazetesi hesabı üzerinden hayat satıyor. Bu mesajda onun özeti.

FETÖ'nün yayın organı olan ve kapatılan Zaman gazetesi adına açılmış bir hesaptan 'döneceğiz' paylaşımı yapıldı.

Yurt dışında yayın yapmaya devam eden ve Türkiye aleyhine haberler yapan gazetenin twitter hesabı firari isimler tarafından yönetiliyor. O hesapta yapılan paylaşımda şöyle denildi:

3 Kasım 1986 - 4 Mart 2016#Zaman bugün 33 yaşında



Döneceğiz... pic.twitter.com/4mbHRxIEyN — Zaman Gazetesi (@ZamanGazetesi) November 3, 2019

Fethullah Gülen'in örgütünü birarada tutmak için boş hayaller pompalıyor. Aynı hesaptan geçen yıl da aynı şekilde bir mesaj atılmıştı.