HABER /  MEDYA

Zaman Gazetesi hesabından atılan twit : 'Döneceğiz'

Fethullah Gülen örgütünü bir arada tutmak için Zaman Gazetesi hesabı üzerinden hayat satıyor. Bu mesajda onun özeti.

FETÖ'nün yayın organı olan ve kapatılan Zaman gazetesi adına açılmış bir hesaptan 'döneceğiz' paylaşımı yapıldı. 

Yurt dışında yayın yapmaya devam eden ve Türkiye aleyhine haberler yapan gazetenin twitter hesabı firari isimler tarafından yönetiliyor. O hesapta yapılan paylaşımda şöyle denildi: 

Fethullah Gülen'in örgütünü birarada tutmak için boş hayaller pompalıyor. Aynı hesaptan geçen yıl da aynı şekilde bir mesaj atılmıştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Şaka değil! Ekrem İmamoğlu temel atmama törenine davet etti
CHP'de kavga! Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun adamına olay sözler
Eren Erdem'den şaşırtan çıkış: Kendi köyümde muhtar olmak istiyorum
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan sarsıcı sözler! Siz zaten ölüsünüzdür
Fatih'te bir evde 4 kardeş ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Abdulkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanlığı kaynağından bomba kulis
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan Milli Gazete'ye ziyaret! Hediye tabloda ince mesaj var
Işın Karaca eşleri kaç kere evlendi bilinmeyen ilk eşi kimdir?
Tuğrul Odabaş kimdir kaç yaşında Işın Karaca'nın 2. eşi boşanıyor
Necati Özkan kimdir Ekrem İmamoğlu kitabı kahramanın yolculuğu kavga çıkardı
Candaş Tolga Işık Vida ile yapılan skandal sözleşmeyi açıkladı
Joker kullandığı soru seyirciyi çıldırttı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yorumlar