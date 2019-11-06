Ekrem İmamoğlu'ndan Milli Gazete'ye ziyaret! Hediye tabloda ince mesaj var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Gazete’yi ziyaret etti. İmamoğlu Milli Gazete’nin prensiplerle yol yürüyen gazetelerden biri olduğunu söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı ziyarette Milli Gazete Genel Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Ömer Yüksel Özek, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Milli Gazete Yazı İşleri Müdürü Ercan Özcan, Milli Gazete Haber Müdürü Fatih Yedier ve Milli Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse ile görüştü.

“Milli Gazete, güzel bir prensiple yol yürüyen gazetelerden bir tanesi”

İmamoğlu ziyarette şunları söyledi:

Farklı görüşlerin toplumda ses bulması, bir yazıyla vücut bulması ve milletle buluşması çok değerlidir. Sadece Milli Gazete değil, aynı bu değerleri koruyan tüm basın kurumlarının, kuruluşlarının bu anlamda yolları açık olsun. Ama sadece kendine bir hedef edinmiş, sadece birini, bir kurumu karalayacak ya da sadece bir kurumu veya bir kişiyi göklere çıkaracak üslubun hiç kimsenin nezdinde kıymeti olmaz. Ama Milli Gazete tam aksine, güzel bir prensiple yol yürüyen gazetelerden birisi… Yolunuz açık olsun, başarılar dileriz.

İmamoğlu, Milli Gazete için ayrıca şunları söyledi:

Demokrasinin temeli, özgürce fikirlerini yazabilen basının varlığıdır. Direkt kişilerle, kişiliklerle uğraşan değil, toplumda tespit ettiklerini, önerilerle, şikâyetlerle, uyarılarla aslında hizmetlere, süreçlere yön vermek basının marifetiyle olur, gelişmiş toplumlarda…

Milli Gazete’nin bu anlamda misyonu çok değerli, çünkü farklı görüşlerin toplumda ses bulması, bir yazıyla vücut bulması ve milletle buluşması çok değerli…

Bunu yıllardır yapan geçmişi olan ve çok değerli bir kurum burası… Dolayısıyla nice senelere aynı yolda, aynı prensiplerle hizmet etmeye devam eder.

İmamoğlu'na hediye edilen tabloda ince mesaj

Öte yandan gazete yöneticilerinin İmamoğlu'na hediye edilen tabloda, 'Dedem derdi ki; makamın büyüdükçe boynun bükülsün.'' sözlerinin yer alması dikkat çekti.

Gazete yöneticilerinin İmamoğlu'na hediye ettiği tablo

Kaynak: Milli Gazete