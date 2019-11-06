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MSB'den Barış pınarı Harekatı açıklaması! Teröristlerin tacizleri sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre "PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olan son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi."

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamalarda "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor." denildi.

Son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi

Ayrıca "PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olan son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi." açıklamasında bulunuldu.

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