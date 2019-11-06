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Bakan Murat Kurum talimat verdi! Süreç resmen sonlandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şile'ye yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi"ne ilişkin ÇED sürecini durdurdu.

İstanbul'un Şile İlçesi Teke ve Hasanlı Mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinin ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla durduruldu.

Bakanlık tarafından yapılan incelemenin ardından 7 Kasım'da yapılacak halkın katılımı toplantısı iptal edilerek, projenin ÇED süreci sonlandırıldı.

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