UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev

Melis Özçiğdem, Norveç ile Kuzey İrlanda arasında yarın oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Norveç ile Kuzey İrlanda arasında yarın oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Stavanger kentindeki Viking Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Melis Özçiğdem'in yardımcıları, Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Cansu Tiryaki yapacak.