Af haberleri son haber geldi genel af kimleri kapsayacak?

Af çıktı mı, genel af ne zaman çıkacak araştırması her gün af bekleyen vatandaşlar ve yakınları tarafından merakla bekleniyor. 2. yargı paketi içinde olan genel affın Meclis'te 22 Ekim'de görülmesi bekleniyor. 30 bin kişinin tahliyesinin gündemde olduğu genel af hakkındaki son haberler haberimizde...

Af ne zaman çıkacak, genel af haberleri son durum ne zaman araştırmaları her gün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 bin mahkumun tahliyesini kapsayan genel af yasası 2. Yargı paketinde yer alıyor. 2 yargı paketinin de 22 Ekim'de Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

İkinci yargı paketi ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıklamasının ardından af bekleyen vatandaşların umutlu bekleyişi başlamıştı. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak?

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter adresinden ‘Şartlı Ceza İndirimi' kanun teklifine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yıldız, “Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur” ifadelerini kullandı.

2. yargı paketi çıkış tarihi: MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik." İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketi Meclis'te görüşülecek. TBMM, 22 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak.

Genel af ne zaman çıkacak: MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay,af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi.



Ceza infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak: Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.

İnfaz süresi yüzde 50'ye çekiliyor: İkinci paketin içerisinde bulunan değişikliklerden birisi de infaz süresiyle ilgili olacak. Değişiklikle yer alan bilgilere göre infaz süresi üçte iki değil sürenin yarısı olacak. Yani 10 yıl ceza alan bir hükümlü 5 yıl cezanın infazını çekecek. Uygun şartlar oluşması durumunda da 10 yıl ceza alan kişi 4 yılını içeride bulunduktan sonra 1 yıl da denetimli serbestlikten yararlanabilecek.