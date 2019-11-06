Cem Küçük'ten bomba iddia! Selahattin Demirtaş tahliye olacak

FETÖ'den hüküm giyen gazeteciler Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesi sonrası gözler cezaevindeki diğer isimlere çevrildi. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilebileceği konuşuluyor. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında bu konuya değindi ve Demirtaş'ın tahliye olabileceğini yazdı.

Yeni yargı paketinin 'üstü örtülü af getirdiğini' iddia eden Cem Küçük, bugünkü yazısında Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceğini ifade etti. "Bu yargı paketi rüzgârıyla Osman Kavala da tahliye edilecektir" diyen Küçük ayrıca, Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın ardından FETÖ'den tutuklu bulunan Mehmet Baransu ve Ali Fuat Yılmazer gibi isimlerin de tahliye edileceğini öne sürdü.

Af getirmiyor dense de çıkanlar içeriye girmez

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tahliye olacağını düşündüğünü belirten Küçük, "Af getirmiyor dense de çıkanlar içeriye girmez. Burası Türkiye, yakın tarihe bakmanız yeterli. Bu yargı paketinin etkisiyle Mümtazer Türköne de, Mustafa Ünal da çıkacaktır." diye yazdı. Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Düşünce açıklamaları suç oluşturmaz ibaresi eklendi

"Gelelim yargı paketine. 24 Eylül’de ajanslara şöyle bir haber düştü: 'Terörle Mücadele Kanunu'na, ‘Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz’ ibaresi eklendi. ‘Haber verme’ ve ‘eleştiri’ hukuka uygunluk nedeni sayıldı. Böylece, terör propagandası suçundan ceza alanlara bu kapsamda tahliye umudu doğdu. Mahkemeler, bu kapsamda gördükleri sanıklara da beraat verecek.'

Demirtaş’ın da tahliye olacağını düşünüyorum

Terörle mücadele kanununa düşünce açıklamaları suç oluşturmaz denilince son iki haftadaki büyük tahliyeler kaçınılmaz oldu. Eren Erdem ve Selahattin Demirtaş bu yargı paketi kapsamında tahliye edildiler. Bir de tahliyeler için içeride en az 2.5 yıl yatmak şartı varmış. İyi de Eren Erdem 27 Haziran 2018’de tutuklandı. 1.5 yıl bile yatmadı. Hani 2.5 yıl şartı vardı. Selahattin Demirtaş da dikkatinizi çekerim İstanbul'daki dosyasından tahliye edildi. Ankara’daki bir dosyadan duruyor. Ha, ben Demirtaş’ın da belli zaman sonra tahliye olacağını düşünüyorum.

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