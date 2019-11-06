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Ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 11'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

9 Kasım Cumartesi:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

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