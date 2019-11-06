2. yargı paketi içeriğinde neler var ne zaman görüşülecek?

EYT yasası ne zaman çıkacak, EYT son durum ne araştırmaları vatandalar tarafından her gün yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın son açıklamaları EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar araştırması yeniden başladı.

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne, EYT yasası Meclis'ten geçti mi araştırmaları hergün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. Peki EYT kimleri kapsıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yapmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT konusu araştırılmaya başlandı..

Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

Bakan Albayrak'tan EYT açıklaması: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

EYT son durum ne: Erken emeklilik fırsatı doğuran EYT yasasının kabul edilmesi durumunda, sigortalılık hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmasına rağmen emeklilik yaşını bekleyen milyonlarca sigortalı, erken emeklilik fırsatını elde etmiş olacak. Son günlerde devlet kademesinde yapılan açıklamalarda ön çalışmalarına başlandığı belirtiliyor..

5 milyon 954 bin 225 kişi EYT'li: Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapora göre; 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5 milyon 954 bin 225 kişi olarak belirlendi. Bu rakamın, her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse, 1 Eylül 2019 itibarıyla 5 milyon 404 bin 924 kişiye düşmüş olacağı öngörülüyor. Bu kişilerin emeklilik maliyetinin de ortalama 1.600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında yıllık 103.8 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

10 yıla yayılacak: Ancak rapora göre bugün yasa çıkarsa 5 milyon 404 nin kişinin hemen emekli olması mümkün değil. EYT'lilerin emekliliğinin en az 10 yıllık süreye yayılacağı, emekli olacakların sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşeceği raporda yer alıyor. Böylece yasa çıkması durumunda EYT'nin bütçeye maliyeti yıllık 14.4 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar ne demek: E-devlet platformunda (turkiye.gov.tr) 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünüzdeki bilgilere göre “normal şartlarda ne zaman emekli olurum?” aracı iş gününüzü ve emekli olabileceğiniz yılı gösterir. Söz konusu araçta iş gününüzün emekli olabileceğiniz yaştan önce biteceğini görebilirsiniz. İşte emeklilikte yaşa takılmak buna deniyor. Yani emekli olmak için gerekli asgari iş gününü tamamladıktan sonra yasaya göre emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerekiyor

Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor: Seslerini duyurmaya çalışan EYT'ler düzenledikleri online imza kampanyası ile özellikle erken emeklilik istemedikleriniz, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar. 19 Kasım 2018 itibari ile EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza verdi.