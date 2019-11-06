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Fenerbahçe'den Matuidi bombası! Comolli ikna edecek

İtalyan medyası, Fenerbahçe’nin sezon sonu serbest kalacak olan Matuidi’nin peşinde olduğunu yazdı.

Gelecek sezonun planlalarını yapmaya başlayan Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Çizme basını, Fenerbahçe'nin, Juventus'ta forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Blaise Matuidi'nin peşine düştü.

Fransız basını da benzer bir iddia ortaya attı. Mercato365 sitesi Fenerbahçe'nin Matuidi için pazarlıklara devre arası başlayacağını yazdı.

Comolli ikna edecek
Fenerbahçe'nin Matuidi'yi ikna etmek için 2 yıl sözleşme teklif edeceği ve vatandaşı olan sportif direktör Damien Comolli'yi devreye sokacağı öğrenildi.

Emre'nin veliahtı
Transfer gerçekleşirse sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen Emre Belözoğlu'nun veliahtı bulunmuş olacak.

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