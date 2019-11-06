Fatih Terim'in istediği Onyekuru için 3 rakip çıktı

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru için 3 tane rakip çıktı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için şimdiden harakete geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroya katılmasını istediği eski öğrencisi Henry Onyekuru için Avrupa'dan 3 rakip çıktı.

Monaco'da yedek kulübesine hapsolan Henry Onyekuru'ya Bordeaux, Marsilya ve Anderlecht kulüpleri talip oldu.





Jardim de Onyekuru'nun kiralanmasını istiyor

Monaco Teknik Direktörü Jardim de fazla forma şansı bulamayan oyuncusunun Galatasaray’a kiralanmasını istiyor. Henry Onyekuru’nun potansiyeli sebebiyle onu elden çıkarmak istemeyen Fransızlar, oyuncunun kiralık olarak şans bulmasını ve kendisini geliştirmesini umuyor.

En uygun adres Galatasaray

Bunun için de en uygun adres Galatasaray. Çünkü Henry Onyekuru da İstanbul’a dönmek istediğini teknik heyete iletti. İki kulüp arasında yapılacak kiralık sözleşmesinin süresi henüz belli değil ama 1.5 yıl olması bekleniyor.

2.5 sezon için bastıracaklar

22 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle 2024’e kadar mukavelesi bulunuyor. Alınan bilgilere göre; bu hafta içinde yapılacak görüşmelerde Galatasaray cephesi, kiralık sözleşmesinin “2.5 yıl” olması için bastıracak. Aynı zamanda mukaveleye satın alma opsiyonu da koydurmak istiyorlar.

13.5 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti

Monaco, sezon başında Onyekuru için Everton Kulübü’ne 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak opsiyon olmasa bile Onyekuru’nun en az 1.5 sezon kiralık olarak G.Saray’da oynaması bekleniyor.