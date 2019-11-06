Kayınpederine boş senet imzalayıp veren damat 950 bin liralık borçla yıkıldı

Babamız olduğu için üstüne düşmedik: Kendisinin şu an işsiz olduğunu, eşinin ise bir şarküteride çalıştığını anlatan Ufuk Ekerol, "Kayınpederim olduğu için senede rakam yazmadık. 'Ölüm kalım var' diye senet imzaladık. Borcumuzu ödeyip, senedi geri almak istediğimizde kaybettiğini söyledi. Biz de babamız olduğu için üstüne düşmedik. Bu olayla birlikte dünyamız başımıza yıkıldı. Evimizden de ödediğimiz paradan da olacağız. Şu anda çok çaresiziz. En çok desteğe ihtiyacımız olduğu zamanda en büyük darbeyi kayınpederimden aldık. Uzlaşmaya da yanaşmıyor" diye konuştu.