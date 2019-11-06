Kayınpederine boş senet imzalayıp veren damat 950 bin liralık borçla yıkıldı
İZMİR'de yaşayan Ufuk Ekerol (45), kayınpederi Mustafa Işık ile dairesini 220 bin liraya satın almak için anlaştı. Kredi çekip 130 bin lirayı ödeyen, kalan 90 bin lira için de boş senet veren Ekerol, tüm ödemeyi tamamladığında ise evine gelen icra kağıdıyla şaşkına döndü. Damat, kayınpederinin boş senede 950 bin lira yazıp, icra işlemi başlatarak, kendisini dolandırdığını öne sürdü.
İzmir'de yaşayan 2 çocuklu Hacere- Ufuk Ekerol çifti, 2010 yılında ev almaya karar verdi. Ancak yeteri kadar parası olmayan Ufuk Ekerol, kayınpederi Mustafa Işık ile sahibi olduğu daireyi satın almak için 220 bin liraya anlaştı. Bankadan 100 bin lira kredi çeken Ekerol, birikimi olan 30 bin lirayı da ekleyip, kayınpederine 130 bin lira verdi. Kalan 90 bin lira için de 'Ölüm kalım var' diyerek, boş senet imzaladı.
"Senetleri kaybettim" demiş: İddiaya göre 90 bin liralık borcu ödedikten sonra senedi geri isteyen damada, kayınpeder 'Kaybettim' yanıtını verdi. Kayınpederine inanan Ekerol, bir süre sonra evine gelen icra ve haciz kağıdıyla şoka uğradı. Kayınpederine verdiği boş senedin üzerine 950 bin lira yazıldığını söyleyen Ekerol, şöyle konuştu:
Bir ay içinde bu davayı açamazsak 950 bin lirayı kabul etmiş olacağız: "Kayınvalidem öldükten sonra kayınpederim bir daha evlendi. O zamana kadar hiçbir sıkıntımız yoktu. 2016 yılında trafik kazasında 16 yaşındaki oğlumu kaybettim. Eşim oğlunu kaybettiği için tedavi görüyordu ve bazı problemler yaşamaya başladılar. Oğlumun vefatından sonra taziye sırasında, tartışma yaşandı. Biz evi boşaltıp, kiraya çıktık. Evi taşıdıktan 2 ay sonra icra kağıdı geldi. Kayınpederimin isminin bulunduğu senede 950 bin lira yazılmış. Yeni evlendiği kadın ev almak istiyor diye, verdiğim boş senede 950 bin lira yazmış. İtiraz davası açmamız gerekiyor ancak senetteki rakam yüksek olduğu için dava masrafı 20 bin lira tutuyor. Bunu karşılayacak gücümüz yok. Bir ay içinde bu davayı açamazsak 950 bin lirayı kabul etmiş olacağız."
Babamız olduğu için üstüne düşmedik: Kendisinin şu an işsiz olduğunu, eşinin ise bir şarküteride çalıştığını anlatan Ufuk Ekerol, "Kayınpederim olduğu için senede rakam yazmadık. 'Ölüm kalım var' diye senet imzaladık. Borcumuzu ödeyip, senedi geri almak istediğimizde kaybettiğini söyledi. Biz de babamız olduğu için üstüne düşmedik. Bu olayla birlikte dünyamız başımıza yıkıldı. Evimizden de ödediğimiz paradan da olacağız. Şu anda çok çaresiziz. En çok desteğe ihtiyacımız olduğu zamanda en büyük darbeyi kayınpederimden aldık. Uzlaşmaya da yanaşmıyor" diye konuştu.