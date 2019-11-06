Bağdadi'nin eşleri kimdir kaç kere evlendi hangi karısı yakalandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan IŞID lideri El Bağdadi'nin hanımın yakalandığını açıkladı. Peki Bağdadi'nin kaç tane eşi var, hangi eşi yakalandı? Bağdadi'nin bilinen 4 eşi var. Çok eşli olan ve sınırlaması olmayan Bağdadi'nin son olarak Alman bir kadınla evlendiği iddia edilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan IŞID lideri El Bağdadi'nin hanımının yakalandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Bağdadi'nin eşleri kim, kaç kere evlendi araştırmaları başladı. Bağdadi'nin bilinen 4 tane eşi var. Birçok evliliği ise şaibeli
IŞİD lideri El Bağdadi'nin ilk karısı aynı zamanda kuzeni. El Bağdadi'nin bir diğer eşi ise Alman asıllı. El Bağdadi'nin kızı ise kendisini terk eden eşiyle birlikte. İşte evlilikleri tam bir muamma olan Bağdadi'nin kayıtlara geçen evlilikleri ve çocukları
El Bağdadi'nin eşleri: IŞİD'in eli kanlı lideri El Bağdadi çok eşli ve bunda bir sınırlaması da yok. Bazı evliliklerini de stateji amaçlı olarak yapıyor. El Bağdadi'nin bilinen dört eşi var. Alman bir kadınla da evlendiği söylendi ancak bu evlilikle ilgili şaibeler çok fazlaydı.
İlk karısı aynı zamanda kuzeni: El Bağdadi'nin ilk karısı aynı zamanda kuzeni. Bu eşinden 5 çocuğu var. İlk karısının ismi Asma Fawzi Al Qubaisi. 38 yaşında olan bu karısıyla ilgili akrabası olması dışında çok az şey biliniyor.