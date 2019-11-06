Orhan Atalay'ın açıklaması sitemizde beyanını aşar şekilde yer almıştır özür dileriz
ARDAHAN AK Parti Milletvekili Orhan Atalay'ın bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Kars, Ardaha, Iğdır Tanıtım Günler”inde yaptığı konuşma sitemizde beyanını aşan bir yorumla aktarılmıştır. Sayın Orhan Atalay'dan bu haber için özür diliyoruz.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Kars, Ardaha, Iğdır Tanıtım Günleri”nde konuşma yapan AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, şunları söylemişti:
-"Tek bir toplum tipi, tekçi bir toplumsal yapı düşünülemez. Farklılıklarımız bizim için asla vazgeçemeyeceğimiz, olmazsa olmaz zenginliğimizdir. Tarih boyunca diktatör rejimler, tekçi yapılar, insanları kendilerine benzetmeye ısrar edenler kaybetmişlerdir, bundan sonra da kaybetmeye mahkumdurlar".
Orhan Atalay'dan özür diliyoruz
Orhan Atalay'ın bu açıklaması sitemizde, sözlerinin ötesinde anlam ifade edecek şekilde yer almıştır. Kendisinden ve yanılttığımız okurlarımızından özür diliyoruz.
Orhan Atalay söz konusu konuşmasına ilişkin twitter hesabından yaptığı açıklamada da şunları belirtti:
Bir haber sitesinde geçmişte çoğulcu sosyolojileri tek-tipleştirme çabasına giren dikta rejimlere dönük eleştirimi çarpıtarak ahlaksızca ap açık iftira ile yapılmış haberi kınıyorum. Unutulmasın ki, bu memlekette Kürdün dili de alevinin inancı da Ak Parti ile özgürleşmiştir.— orhan atalay (@drorhanatalay65) November 3, 2019