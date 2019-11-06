Orhan Atalay'ın açıklaması sitemizde beyanını aşar şekilde yer almıştır özür dileriz

ARDAHAN AK Parti Milletvekili Orhan Atalay'ın bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Kars, Ardaha, Iğdır Tanıtım Günler”inde yaptığı konuşma sitemizde beyanını aşan bir yorumla aktarılmıştır. Sayın Orhan Atalay'dan bu haber için özür diliyoruz.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Kars, Ardaha, Iğdır Tanıtım Günleri”nde konuşma yapan AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, şunları söylemişti:



-"Tek bir toplum tipi, tekçi bir toplumsal yapı düşünülemez. Farklılıklarımız bizim için asla vazgeçemeyeceğimiz, olmazsa olmaz zenginliğimizdir. Tarih boyunca diktatör rejimler, tekçi yapılar, insanları kendilerine benzetmeye ısrar edenler kaybetmişlerdir, bundan sonra da kaybetmeye mahkumdurlar".

Orhan Atalay'dan özür diliyoruz

Orhan Atalay'ın bu açıklaması sitemizde, sözlerinin ötesinde anlam ifade edecek şekilde yer almıştır. Kendisinden ve yanılttığımız okurlarımızından özür diliyoruz.

Orhan Atalay söz konusu konuşmasına ilişkin twitter hesabından yaptığı açıklamada da şunları belirtti: