Şule Çet davasında yeni gelişme!

3. Adli Tıp raporunda, "Pozitif numuneler kesin bir cinsel birlikteliğe işaret etmiyor. DNA örnekleri sanık Berk Akand'la uyumlu ancak miktarı düşük.

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili bulguları inceleyen Adli Tıp'ın 3. raporu tamamlandı.

NTV'nin haberine göre, daha önce Adli Tıp’ın hazırladığı raporlar vardı ancak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19 Temmuz tarihli talebiyle Adli Tıp İhtisas Kurulu rapor hazırladı.

'Kesin bir şekilde cinsel birlikteliğe işaret etmiyor'

İncelenen numunelerin pozitif olmasının kesin bir şekilde cinsel birlikteliğe işaret etmediği vurgulandı. Söz konusu numunenin kan, idrar gibi diğer vücut sıvılarında da bulunabileceği belirtildi.

Şule Çet’in sağ el tırnaklarından alınan DNA örneklerine ilişkin değerlendirme de dikkat çekti. O örneklerin sanıklardan Berk Akand’ın DNA’sı ile uyumlu olduğu ancak miktarın çok düşük olduğu vurgulandı.

Bu bulaşmanın bir boğuşma ya da mücadele ile meydana gelip gelmediğinin ayrımının yapılamayacağı belirtildi. Tırnaktan elde edilen örneklerin el sıkışma, Berk Akand’ın dokunduğu telefon, bilgisayar tuşlarından da bulaşabileceği kaydedildi.

Ayrıca sanık Akand’ın bir şekerleme paketini eliyle açamadığı için ağzıyla bu paketi açmaya çalıştığı, daha sonra pakete Şule Çet'in de dokunduğu belirtildi. Sanık ifadesinde de yer alan bu durumun DNA bulaşmasının sebebi olabileceği üstünde duruldu.