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Öldürülen YPG'li terörist Ceren'in CHP'li Veli Ağbaba ile Meclis'teki görüntüleri ortaya çıktı

RASULAYN'da Mehmetçiğe uzaktan kumandalı bomba ile saldırı hazırlığındayken Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen YPG'li terörist Özge Aydın'ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de ağırlandığı ortaya çıktı.

Muğla'da terör örgütü PKK/YPG yandaşlarıyla tanışıp örgüte katılan terörist Ceren Güneş, Suriye'de etkisiz hale getirilmişti. Sosyal medyada yankı uyandıran haber sonrası yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Terörist Ceren Güneş'in, PKK'ya katılmadan önce Meclis'te CHP'li Veli Ağbaba'yı ziyaret etmiş ve tutuklu terör örgütü yandaşı tıp öğrencileri için destek istemiş.

Sosyal medyada yayılan videoya ise sert tepkiler geliyor. Kullanıcılar CHP'yi terör örgütleriyle arasına net bir şekilde mesafe koymamakla eleştiriyor.

Meclis'te steteskopla poz vermiş

Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Güneş, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı. Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Ceren Güneş, ardından soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı.

YPG üniformasını giyerek çatışmalara katılan Güneş, girdiği çatışmalarda etkisiz hale getirildi. Öldürülme haberleri büyük yankı uyandırırken, Güneş'in Meclis'te, Veli Ağbaba ile olan görüntüleri ortaya çıktı. Tutuklu terör yandaşları tıp öğrencileri için destek isteyen Güneş poz vermişti.

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