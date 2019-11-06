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Trabzonspor Krasnodar'a eksik gitti

Demirören Haber Ajansı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı karşılaşma için Krasnodar’a yıldızlarından eksik gitti.

Trabzon’daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 13.00’te özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Rusya’nın Krasnodar şehrine hareket etti.

Trabzonspor’un Krasnodar maçı kafilesinde; Uğurcan, Erce, Kağan, Hosseini, Hüseyin, Campi, Fernandes, Serkan, Kamil Ahmet, Novak, Abdurrahim, Doğan, Ahmet Canbaz, Kerem, Fıratcan, Nwakaeme, Yusuf, Avdijaj, Sörloth, Muhammet Akpınar olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı. Sakatlıkları bulunan Arda, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sosa, Sturridge, Mikel, Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra Pereira kadroda yer almadı.

Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile Alexander Sörloth bu akşam 18.30’da Rusya Krasnodar Stadyumu’nda basın toplantısı gerçekleştirilecek. Bordo-mavililer, basın toplantısının ardından 19.00’da yine Krasnodar Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Muhtemel 11
Trabzonspor'un Krasnodar karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan- Hüseyin, Campi, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Doğan, Yusuf, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Sörloth."

Sakat: Arda, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sosa, Sturridge, Mikel, Abdulkadir Parmak

Cezalı: Yok

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