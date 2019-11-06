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Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kuraları çekildi. Bu tur itibariyle 2 maç üzerinden gerçekleşecek olan karşılaşmaların ilki 3-4-5 Aralık’ta ikinci maçlar ise 17-18-19 Aralık’ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti.

Kura çekiminde bir önceki turu geçen 27 ekibin yanı sıra, bu sezon Avrupa arenasında mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor’la birlikte 32 takım yer aldı.

Çift maç eleme usulü
Ayrıca bu tur itibariyle 2 maçlı eleme sistemine geçildi. Önceki turlar tek maç üzerinden oynanırken, bu turda takımlar 2 kez karşılaşacak. İlk karşılaşmalar 3-4-5 Aralık’ta, ikinci maçlar ise 17-18-19 Aralık’ta oynanacak.

İşte eşleşmeler:
Kasımpaşa - Vanspor FK
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - 24 Erzincanspor
Altınordu - Denizlispor
Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir
Galatasaray - Tuzlaspor
BB Erzurumspor - Bursaspor
Çaykur Rizespor - Samsunspor
Esenler Erokspor - DG Sivasspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Eyüpspor - Antalyaspor
Alanyaspor - Adanaspor
Karagümrük - Göztepe
İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK
Kırklarelispor - Gaziantep FK

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