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Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında "Cumhurbaşkanı'nın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız." ifadelerine yer verdi.

MHP lideri Bahçeli'den Erdoğan'ın olası ABD ziyaretine ilişkin destek mesajı geldi.

Bahçeli konuyla ilgili şunu söyledi;

Cumhurbaşkanı'nın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız

Bahçeli, ayrıca "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir." dedi.

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