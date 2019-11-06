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Çin-Türkiye- Avrupa tren hattı açıldı! İlk tren Ankara'ya geldi bu olay tarihi

TÜRKİYE modern ipek yolunu demir yoluyla sağladı. Çin'den Avrupa'ya kadar artık trenle gidelecek. Türkiye ve Marmaray hattın can damarı. İlk tren bugün Ankara'ya ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni ’China Railway Express’in bugün Ankara’ya ulaştığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Çin'in Şian şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni "China Railway Express" 6 Kasım 2019 tarihi itibariyle Ankara'ya ulaşmıştır. Bu gelişme, ülkemizin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneğidir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Trenin Ankara Garı'na ulaşması dolayısıyla bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenleniyor. "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında tarihi Ankara Garı'nda düzenlenecek törene, Çin ve bölge ülkelerin yetkililerinin de katılması bekleniyor.

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek. Trenin Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanıyor.

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