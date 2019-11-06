Yurtdışından getirilen telefonlara IMEI kayıt ücreti zammı geliyor

Yılbaşından itibaren birçok vergi ve harç rakamında olduğu gibi IMEI kayıt ücreti de zamlanıyor.

Yurtdışından getirilen telefonların Türkiye'deki sisteme kayıt edilmesi olarak tanımlanabilecek IMEI kayıt ücreti yılbaşından itibaren artıyor. Son olarak Temmuz ayında zamlanan ve 650 TL'den 1.500 TL'ye çıkan bu ücret, 2020 yılından itibaren otomatik zamlardan nasibini alacak.

IMEI kayıt ücreti zamlanıyor

Kısa süre önce açıklanan vergi ve harçlara gelen yılbaşı zamlarında oran yüzde 22.58 olarak belirlenmişti. Buna göre halen 1.500 TL olan IMEI kayıt ücreti bu oranda arttığında 1.838 TL olacak.

Her ne kadar IMEI konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da yılbaşından itibaren bu hizmetten alınan rakamın da artmasına kesin gözle bakılıyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan bu yöntemin 2020 yılında da kullanılması bekleniyor.