Çin - Türkiye - Prag tren hattı güzergahı! Seferler başladı Türkiye'deki durakları

ÇİN'den çıkan bir tren artık kesintisiz olarak Avrupa'ya ulaşabiliyor. İpek yolunun raylı hali Türkiye'den geçiyor işte yeni tren hattı.

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek. Trenin Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanıyor.

Çin'den çıkan trenin son durağı olan Prag'a varması için tam 11 bin 483 km yol alması gerekiyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni ’China Railway Express’in bugün Ankara’ya ulaştığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Çin'in Şian şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni "China Railway Express" 6 Kasım 2019 tarihi itibariyle Ankara'ya ulaşmıştır. Bu gelişme, ülkemizin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneğidir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.