Fatih'teki 4 kardeşin otopsisi çıktı! Kapıya 'siyanür' notunu boşuna asmamışlar
FATİH'te kapıya 'Dikkat siyanür var' yazılı not bırakan 4 kardeşin ölüm sebebi belli oldu. Olayın detayları netleşirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan bir twit geldi.
İSTANBUL Fatih'te kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin, ön otopsi raporu çıktı. Kardeşlerin siyanür içerek hayatlarına son verdikleri öğrenildi. Kapıya 'siyanür var' notunu eve biri girince zarar görmesin diye bıraktıkları ortaya çıktı. 48 ile 60 yaş arasındaki 4 kardeşe ilişkin detaylar da belli oldu.
Korkunç olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında dün akşam yaşandı. Saat 23.00 sıralarında kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekiplerine bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yakınları olmadığından arkadaşları teşhis etti
Birinci dereceden akrabaları olmadığı ortaya çıkan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ile mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modelist olan ve canlı modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin'i, Oya'nın iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin’i ise mahalle bakkalı teşhis etti.
Ön otopsi sonucu siyanür çıktı
Yoğun siyanür kokusu olan cesetlere yapılan ön otopside kardeşlerin, siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Kesin otopsi raporu daha sonra çıkacak olan kardeşlerin evinde, olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu su bardakları, siyanürü suya karıştırarak içtikleri ihtimalini ortaya çıkardı. Evde çok sayıda antideprasan da bulundu.