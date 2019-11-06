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Hürriyet'teki işten çıkartmalar! TGS Başkanı Durmuş: Gazetecilere yönelik bir operasyon

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Hürriyet gazetesindeki 45 üyelerinin işten çıkartılmasının, sendikaya ve gazetecilere yönelik bir operasyon olduğunu belirtti.

Hürriyet gazetesinden sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan gazeteciler, TGS'de basın toplantısı düzenledi. İşten çıkartılan 45 gazetecinin ortak noktasının sendika üyeliği olduğunu belirten TGS Başkanı Gökhan Durmuş "Sendikalı olmak anayasal bir haktır. Bu hakkı gaspedenler anayasayı çiğnemektedir. Buradan, Demirören yöneticileri hakkında işlem yapmak üzere savcıları göreve çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ortak nokta TGS üyesi olmaları"

Gazetecilerin, işlerinin başındayken evlerine gelen tebligatla durumdan haberdar olduklarını hatırlatan Durmuş, şu açıklamayı yaptı: Askerlik ve doğum iznindeki üyelerimiz dahi toplu işten çıkarma kapsamına alındı. Bizim mücadelemiz, annesinin işsiz kaldığı gün dünyaya gelen bebeğin daha iyi bir dünya yaşaması içindir. Aralarında genel eğitim sekreterimiz ve İstanbul şube başkanımızın da olduğu 45 gazetecinin ortak noktası, TGS üyesi olmalarıdır.

Sendikalı olmak anayasal bir haktır. Bu hakkı gaspedenler anayasayı çiğnemektedir. Buradan, Demirören yöneticileri hakkında işlem yapmak üzere savcıları göreve çağırıyoruz. Hürriyet yönetimini sendika hakkına saygı duymaya çağırıyoruz. İşten atılan arkadaşlarımızın işe geri dönüşleri de dahil olmak üzere tüm haklarını alabilmeleri için sendikamız tüm gücünü ortaya koyacaktır.

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