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Bülent Arınç KHK çıkışı sonrası ilk kez konuştu! Sigortayı attırmamak lazım

KHK bir faciadır çıkışı sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Bülent Arınç tartışmaya neden olan konuşması sonrası ilk kez konuştu. Arınç ''AK Parti Türkiye'nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, AK Parti Iğdır Teşkilatı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

KHK çıkışının ardından AK Parti dahil birçok kesimden eleştiri alan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirterek, "Bu sigortayı attırmamak lazım. Yoksa birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider" dedi.

AK Parti önemli hizmetler yaptı

Kültür merkezindeki toplantıda konuşan Arınç, siyasi geçmişini anlattı. 17 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin önemli hizmetler yaptığını ifade eden Arınç, şunları söyledi:

Her seçimde 78 ilden milletvekili çıkarırdık

Size AK Parti'nin temelindeki sırrı beraberlik, birlik, birbirimize olan muhabbetimiz, halka olan ilişkimizdir. Her seçimde 78 ilden milletvekili çıkarırdık. Oysa CHP'nin 35 ilde vekili olmazdı, CHP'yi arkamızdaki parti olduğu için söylüyorum.

Bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız

Kimisi belli bir bölgenin, kimisi sahillerin partisi. Bizim sahili, doğusu, güneydoğusu her yerden vekilimiz olurdu. Biz Türkiye'nin partisiydik. Bu beraberliğimiz devam edecek, bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağız.

Kürtleri hiçbir zaman düşman olarak görmedik

İktidar olarak Kürtleri hiçbir zaman düşman olarak görmediklerini siyasi tercihlerinin AK Parti olmasını istediklerini belirten Arınç, "Çünkü bu ülkeye en büyük hizmetleri biz yaptık. Kürtleri hiçbir zaman düşman görmedik.

Bu sigortayı attırmamak lazım

Türkiye'yi düşünün AK Parti Türkiye'nin sigortası. Bu sigortayı attırmamak lazım. Birbirimize düşeriz, parçalanırız, kuvvetimiz gider. Başka hangi parti Türkiye'yi idare edebilir" diye konuştu. Arınç, toplantının ardından kent merkezindeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

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