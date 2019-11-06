Dünyada gündem olmuştu! Sosyopat cüce Natailia Grace'ten bomba açıklamalar
ABD'de kendisini evlatlık edinen aileye gerçek yaşını söylemeyen ve aileyi öldürmeye teşebbüs eden Natailia Grace ilk kez konuştu. Sosyopat cüce açıklamalarıyla yine dünya kamuoyunun gündeminde.
Kemik yaşı yapılan testlerde 22 çıkan ancak aileye 8 yaşında olduğunu söyleyen Grace zihinsel rahatsızlığı olmadığını söyleyerek "16 yaşındayım" itirafında bulundu.
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ABD'de kendisini evlat edinen çifte kendisini çocuk olarak tanıtan ve aileyi defalarca öldürmeye çalışan 22 yaşındaki bir sosyopat olmakla suçlanan Natailia Grace Barnett, CBS'te yayımlanan "Dr Phil" programında iddiaları reddetti.
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Perşembe gecesi yayımlanacak programın tanıtımında Barnett, 16 yaşında olduğunu ve kendisini terk ederek Kanada'ya gittikleri için haklarında dava açılan çiftin iddia ettiği gibi zihinsel bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.
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Nadir görülen bir cücelik hastalığı nedeniyle Natalia Barnett'in yaşı belirlenemiyor.
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