Yurt dışından getirilen telefon kayıt ücretleri artıyor! Ne kadar olacak?

Yıl başından itibaren yurt dışından telefonlar için ödenen kayıt ücreti yeniden değerleme oranıyla beraber 1838 TL'ye çıkacak.

2020 yıl başından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22,58 zamlanacak.

Tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 8.55'e düştüğünü açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üretici fiyatları, yıl başında neredeyse her şeye yüzde 22,58 zam geleceğini bildirdi.

1838 TL'ye çıkacak

TÜİK verilerine göre, önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi ve harçlarına yüzde 22,58 oranında yeniden değerleme zammı uygulanacak. Yeni zamlarla birlikte yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler 1.500 lira yerine 1.838 lira harç ödemek zorunda kalacak.

Bu harç daha temmuz ayına kadar 618 liraydı. Temmuz ayında bu harç, 1.500 liraya çıkarılmıştı.