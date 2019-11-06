HABER /  DÜNYA

The Times'tan dikkat çeken DEAŞ yazısı

Dünya Avrupalı DEAŞ'lıların durumunu tartışırken, İngiliz he Times Gazetesi'nin yazarı Graeme Lamb, İngiltere vatandaşı olan DEAŞ militanlarının Suriye'de bulunan çocuklarının acil bir şekilde ülkeye geri getirilmesi gerektiğini yazdı.

Terör örgütü DEAŞ'lı Avrupa vatandaşlarını ülkelerine geri almamakta ısrarlı. İngiltere'de DEAŞ'lıları ülkeye almamak için vatandaşlıktan çıkarma yolunu seçerken, İngiliz The Times Gazetesi'nin yazarı Graeme Lamb, İngiltere vatandaşı olan DEAŞ militanlarının Suriye'de bulunan çocuklarının acil bir şekilde ülkeye geri getirilmesi gerektiğini yazdı.

The Times'ta yer alan makalede, "DEAŞ’ın askeri olarak çökmesiyle birlikte İngiltere, acil bir ahlaki ikilemle karşı karşıya kaldı ve bu ikilemi çözmek için pek bir zamanı da yok. DEAŞ'lı İngiliz annelerden doğan çocuklar, Suriye'nin kuzeydoğusunda mahsur kalmış durumda. Ülke olarak bu konuda kararlı davranmalı ve onları güvenli bir şekilde ülkeye getirmeliyiz" ifadeleri yer aldı.

Hapishanelerde ve kamplarda tutulan DEAŞ ile bağlantılı binlerce sivilin olduğunun belirtildiği makalede, "Burada en az 60 İngiliz çocuk da var. Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan olaylar hızla değişiyor. Eğer bu İngiliz çocuklar, Suriye rejiminin veya DEAŞ teröristlerinin eline düşerse kötü sonuçlar doğabilir. Bu çocukların Irak'a güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için hala bazı koridorların açık olduğunu düşünüyorum. Eğer gazeteciler ve yardım çalışanları bu çocuklara ulaşabiliyorsa İngiliz hükümeti de onları ülkelerine geri getirebilir" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'in telefon bağımlılığı videosu büyük ilgi gördü
Avrupa Birliği’nden kritik Türkiye çıkışı! On milyonlarca Euro vereceğiz
Yıl boyunca asker, şehit aileleri ve gazilere dev indirim
Bülent Arınç KHK çıkışı sonrası ilk kez konuştu! Sigortayı attırmamak lazım
DEAŞ elebaşı Bağdadi son günlerinde öfkeli takıntılı ve paranoyaktı
Süleyman Soylu 'doktora görün' dedi Ümit Özdağ yanıt verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da yüreği güzel bir insan! Felçli eşi için 74 yaşında ehliyet aldı
İzmir'de çocukların yokuştan yuvarladığı kamyon lastiği can aldı
Yurt dışından getirilen telefon kayıt ücretleri artıyor! Ne kadar olacak?
Türkiye'de yerli üretim atağı! Bordan yeni ürünler geliyor
Yurtdışından getirilen telefonlara IMEI kayıt ücreti zammı geliyor
10 Kasım şiirleri kısa Atatürk duygusal 10 Kasım şiirleri
Yorumlar 1 yorum