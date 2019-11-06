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Diyanet'in telefon bağımlılığı videosu büyük ilgi gördü

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabında "Telefonun değil, eşinin yüzüne bak!" başlığıyla yayınlanan videolu paylaşımda teknoloji bağımlılığı eleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Twitter hesabından paylaştığı "Telefonun değil, eşinin yüzüne bak!" başlıklı videoda teknoloji bağımlılığı eleştiriliyor.

Videoda, bir kadının oturarak telefonla meşgul olan ve kendisiyle iletişimde bulunmayan eşine, çay ve kek getirdiği görülürken, eşinin telefonuna 'Birazda eşinle ilgilensen' mesajı geliyor. Mesajın gelmesi üzerine ikilinin iletişime geçtiği görülüyor.

Videonun sonuna doğru arka fondaki seste, "Sanal mutlulukları geride bırak. Önemli olan gerçek hayatta mutlu olmak. Telefonun değil eşinin yüzüne bak" sözleri duyuluyor.

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