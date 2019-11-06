Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçı paylaştı!

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı paylaştı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Hollandalı oyuncu, Galatasaray'ın Real Madrid'e konuk olacağı maç öncesinde Beşiktaşlı taraftarları sinirlendiren bir paylaşımda bulundu. Babel, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Instagram'da paylaştı.

"Beşiktaş'ın ekmeğini yedin"

32 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi. Taraftarlar, Ryan Babel'e sosyal medyadan tepki gösterirken, bazı Galatasaraylı taraftarlar da "Beşiktaş'ın ekmeğini yedin yakışmıyor" yorumunu yaptı.

O maçta 2 gol atmıştı

Yıldız oyuncu söz konusu maçta 78 ve 81. dakikalarda takımının 6 ve 7. gollerini atmıştı.

Paylaşımı kaldırdı

Beşiktaşlı taraftarların tepkisi sonrası yaptığı paylaşımı kaldıran Babel, Liverpool Kulübü'nün paylaşımına şu yorumu yaptı.