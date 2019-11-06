Grip olan Abdullah Avcı, Portekiz'e gitmedi

Yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, hastalığı sebebiyle kafilede yer almadı. Avcı, iyileşmesi durumunda yarın Portekiz'e uçacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek.
3 maç sonunda 0 puanı bulunan siyah-beyazlı ekipte, 6 futbolcu Portekiz'e götürülmedi.
Teknik direktör Abdullah Avcı; Burak Yılmaz, Atiba (kadroya yazılmadı), Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül'ü kafileye dahil etmedi.
Yarın belli olacak
Öte yandan grip olan Avcı'nın, Portekiz'e gitmediği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın takımın başında olup olmayacağı yarın netlik kazanacak.