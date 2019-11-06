Bakan Akar: DEAŞ'lılar iade edilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CNN International'da önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Avrupa vatandaşı DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öldürülen DEAŞ elebaşı El-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasıyla ilgili CNN International televizyonuna konuştu.

Gündemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu DEAŞ elebaşı El-Bağdadi'nin eşinin yakalanması ve Avrupalı DEAŞ'lılar vardı...

Güvenlik güçlerinin detaylı çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Akar, konuyla ilgili daha ayrıntılı bilginin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Avrupalı Deaş'lılar gönderilecek

(Bağdadi'nin eşi yakalandı) Yakın bir zamanda ek bilgiler de paylaşılacak ve netlik kazanacak. Şu anki noktada güvenlik kuvvetleri altında daha detaylı hazırlıklar yapılıyor. Elimize gerekli detay geldiğinde kamuya gerekli açıklama yapılacak.

Biz DEAŞ ile mücadelede bütün çabamızı sarf edeceğiz. Bütün araçlarımızı bu yönde kullanacağız. DEAŞ’a karşı mücadele göstereceğiz ve sadece Suriye’nin kuzeyi değil DEAŞ’ın var olduğu diğer bölgelerde de savaşacağız, aynı zamanda Avrupa ile işbirliği içerisindeyiz. Avrupa’dan gelen DEAŞ üyelerini ülkelerine göndereceğiz.