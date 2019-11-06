ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in cuma günü Ankara'ya geleceği bildirildi.

13 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek üzere Washington’a gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta gerçekleşecek ziyaretin henüz kesinlik kazanmadığını söylemişti.

Erdoğan, ‘‘Geçen söyledik. Gitmeden önce kendileriyle (Donald Trump) bir telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımı vereceğim’’ demişti.

Jeffrey ankara'ya geliyor

Yaşanan bu gelişmeler öncesinde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma günü Ankara'ya geleceği duyuruldu.

Toplantı yapacak

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye'ye geleceği bildirildi