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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid'e konuk olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 15 dakikasında 3 gol yedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetti. Galatasaray, Real Madrid maçında ilginç bir istatistiğe imza attı. 4 ve 7. dakikada Rodrigo, 14. dakikada ise Sergio Ramos'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 15 dakikasında 3 gol yedi.

RODRİGO TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldız adayı Rodrigo, Şampiyonlar Ligi'nde 7 dakikada iki gol birden atan ilk oyuncu oldu. Rodrigo, aynı zamanda Raul'dan sonra Real Madrid formasıyla Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncu durumuna geldi.

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