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Real hezimeti Prekazi'yi çıldırttı: Mahalle takımı mısın

Galatasaray eski futbolcusu Cevad Prekazi, yayıncı kuruluşta Real Madrid maçını değerlendirirken İlk 14 dakikada 3 gol giyen Fatih Terim'i ve öğrencileri eleştirirken "Mahalle takımı mısın?" çıkışı yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenilirken rezil bir futbol sergiledi. Galatasaray'ın efsane futbolcularından Prekazi de deyim yerindeyse çıldırdı. 

''Mahalle takımı mısın?"
"Galatasaray'ın takımı yok'' diyen Prekazi, ''Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın. Kendi evinde iyi oynadı ama Galatasaray'da lider oyuncu yok. Süper bir futbolcusu yok. 14 dakika içinde öyle goller yiyorsun ki, mahalle takımı mısın?" ifadelerini kullandı.



''Bu oyuncular bu maçtan sonra üzülmeyecek''
Oyuncuları yerden yere vuran efsane isim, ''Bu oyuncular bu maçtan sonra üzülmeyecek, bundan eminim. Galatasaray formasını taşımak kolay mı? Çok zor, bu kadar kolay olmamalı, böyle olmaz. Burada ameliyat yapacaksın, başka çaresi yok. Ben eski bir Galatasaray futbolcusu olarak utanıyorum bu gece. Ben Galatasaray'ın Avrupa'da böyle bir tokat yediğini hatırlamıyorum.'' dedi.

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