HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçında gösterdikleri performans nedeniyle oyuncularını eleştirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım arasında gol atamayan tek takım olan Galatasaray, Real Madrid maçında tel tel döküldü. Üst üste gelen goller sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yedek kulübesinde çılgına döndü. Terim bir pas hatası sonrası yedek kulübesinde, "Ne yapıyorsunuz oğlum" diye bağırdı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump ile görüştü! ABD'ye gidiyor
Real Madrid Galatasaray maçı özet ve golleri
Bakan Akar: DEAŞ'lılar iade edilecek
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan ıspanak açıklaması
Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray taraftarından olay tezahürat
2020 MTV tablosu motor hacmine göre yeni fiyat tablosu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
Osman Karakaya ve Cihan Özkan'ın cezası belli oldu
Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na ince mesaj
Af haberleri son haber geldi genel af kimleri kapsayacak?
Yorumlar 1 yorum