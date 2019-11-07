Galatasaray tersten tarih yazıyor! Utanç tablosuna bakın

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 15 dakikasında 3 gol yiyen Galatasaray, ilginç bir istatistiğe imza attı. Real Madrid'e farklı mağlup olan Galatasaray birçok konuda tersten tarih yazıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını matematiksel olarak yitirdi.

Tarihe geçti

Galatasaray, Real Madrid maçında ilginç bir istatistiğe imza attı. 4 ve 7. dakikada Rodrigo, 14. dakikada ise Sergio Ramos'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 15 dakikasında 3 gol yedi.





Gol atamayan tek takım Galatasaray

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 6 farkla maç kaybeden ilk takım Galatasaray oldu. Bu gece oynanan maçların ardından 4. haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi’nde 32 kulüp arasında gol atamayan tek takım Galatasaray kaldı.





Steven Nzonzi, Brugge maçında yok

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Real Madrid maçının 13'üncü dakikasında Kroos'a yaptığı ve penaltıya sebebiyet veren müdahale sonucu sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nzonzi, sarı kırmızlıların Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında evinde Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.