HABER /  GALATASARAY

Galatasaray tersten tarih yazıyor! Utanç tablosuna bakın

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 15 dakikasında 3 gol yiyen Galatasaray, ilginç bir istatistiğe imza attı. Real Madrid'e farklı mağlup olan Galatasaray birçok konuda tersten tarih yazıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını matematiksel olarak yitirdi.

Tarihe geçti
Galatasaray, Real Madrid maçında ilginç bir istatistiğe imza attı. 4 ve 7. dakikada Rodrigo, 14. dakikada ise Sergio Ramos'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk 15 dakikasında 3 gol yedi.



Gol atamayan tek takım Galatasaray
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 6 farkla maç kaybeden ilk takım Galatasaray oldu. Bu gece oynanan maçların ardından 4. haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi’nde 32 kulüp arasında gol atamayan tek takım Galatasaray kaldı.



Steven Nzonzi, Brugge maçında yok
Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Real Madrid maçının 13'üncü dakikasında Kroos'a yaptığı ve penaltıya sebebiyet veren müdahale sonucu sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nzonzi, sarı kırmızlıların Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında evinde Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim: Sadece üzülmedik aynı zamanda utandık
Kılıçdaroğlu HDP'li başkanları böyle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump ile görüştü! ABD'ye gidiyor
Real Madrid Galatasaray maçı özet ve golleri
Bakan Akar: DEAŞ'lılar iade edilecek
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Zidane: Bu 3 puan bize iyi geldi
Real Madrid'in 18'lik yıldızı Galatasaray'ı yıktı tarihe geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!
Galatasaray taraftarından olay tezahürat
18 Kasım tatili kaç gün sürecek MEB 2019-2020 tatil günleri takvimi
Yorumlar