Real Madrid gol şov yaptı Galatasaraylılar günah çıkardı

Galatasaraylı futbolcular, 6-0 sona eren Real Madrid mağlubiyetinin ardından günah çıkardılar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını matematiksel olarak yitirdi. Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaraylı futbolcular, oynanan kötü futboldan dolayı günah çıkardı.

''Bu akşam biz burada var olamadık''

Maçın ardından konuşan Seri, "Açıkçası bu akşam biz burada var olamadık. İlk dakikadan itibaren kendinizi göstermeniz gerekir. Böyle kaliteli bir takıma karşı beklerseniz, geliyorlar ve gerekeni yapıyorlar. Çok top kaybettik ve bunun sonuçları acı olabiliyor. Açıkçası geriye düştükten sonra güven kazanıp öyle oynamak gerekiyor ama onu gerçekleştiremedik. Çok fazla oynayamadık, özellikle ilk 15 dakika. Normal seviyemizin altındaydık. Karşımızda büyük bir pres vardı. Sonuç bu oldu. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Cumartesi günkü maça konsantre olmamız gerekiyor." dedi.

''Taraftarlarımızdan özür diliyoruz''

Ömer Bayram "Ne söylesem yanlış olur. Maç aslında gayet balans bir şekilde devam etti. İstenmedik bir şekilde gol yedik. İlk top gol oldu. Bu da konsantrasyonu bozdu. İstedik, olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir skor oldu. Buraya umutlu gelmiştik. Madrid deplasmanında ilk dakikalarda 2-0 geriye düştükten sonra zor. Neyi yanlış yaptığımızı izlemeli, bunun üzerine çalışmalıyız. Artık UEFA Avrupa Ligi'ne odaklanmalıyız." dedi.

''Kabul edilemez bir sonuç''

Maçın ardından Mariano, şunları söyledi; "Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Real Madrid evinde oynuyor ve kaliteli oyuncuları var. Bu akşam kendi oyunumuzu oynayamadık. İlk 10 dakikada 3 gol yiyince demoralize olduk. Bu skoru beklemiyorduk. Şampiyonlar Ligi çok zor bir platform. Real Madrid maçında da skor istemediğimiz gibi oldu. Cumartesi günü ligde çok önemli bir maça çıkacağız. Ligde henüz her şey bitmedi. Lige bakarsak karamsar olmaya gerek yok. Önümüzde çok uzun bir maraton var. Biz ne kadar mutsuzsak taraftarımız da o kadar mutsuz. Bizim açımızdan ve onlar açısında kabul edilemez bir sonuç. Buraya bizi desteklemeye geldiler, buradaki tepkilerinde de haklılar."