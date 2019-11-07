Anüsüne sokunca bir anda içeri kaçtı 1 hafta sonra da...

ABD'de yaşayan ve psikolojik sorunları olan bir adam 21 santimetrelik bir tornavidayı anüsünden içeri soktu. Bir anda içeri kaçan tornavidayı çıkaramayan adam 1 haftanın sonunda şoka girdi. Hastaneye gittiğinde tornavida bağırsağına kadar ilerlemişti. İşte yaşananlar...

Florida'da 46 yaşında psikolojik rahatsızlıkları olan bir erkek, anüsünden 21 santimetrelik bir tornavidayı soktu. İçeri ittiği tornavidayı geri çıkaramayan adam 1 hafta boyunca vücudunda bir tornavidayla yaşadı. 1 haftanın sonunda tornavida adamın bağırsağına kadar ilerledi ve ölüm tehdidine dönüştü.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olanda, tornavidanın bağırsağını delmesi sonucu hayati tehlike altında hastaneye kaldırıldı. Septik şoka giren adam hızma ameliyata alındı.

Yapılan görüntülemelerde adamın bağırsağında 21 santimetre uzunluğunda ve 3 santimetre genişliğinde bir tornavidaya rastlandı. Tornavidanın ağır enfeksiyon yarattığı adam, kalçasındaki eti çürüdü.

Adamın tornavidayı neden vücuduna soktuğu bilinmiyor ancak ölümden dönen kişinin psikolojik tedaviye ihtiyaç duyulduğu açıklandı.

Bağırsağından tornavida çıkan adamın hikayesi ve tıbbı müdahalenin detayları Annals of Medicine and Surgery dergisinde yayınlandı.

Adam bir hafta boyunca karın ve pelvik ağrısı çektikten sonra acil yardım istiyor. Geçmiş tıbbi öyküsü, adamın şizofreni ve bipolar bozukluktan muzdarip olduğunu ve uygun şekilde ilaç alamadığını gösterdi.

Dostorların ilk etapta tornavidayı çıkarma girişimleri başarısız oldu çünkü çok büyüktü ve rektumda sertleşmiş dışkı vardı. Bu nedenle, doktorlar araştırmak için karın boşluğunu açmak zorunda kaldılar.

Tornavidanın metal ucunun kalın bağırsakta bir delik açtığını ve ardından kalça kasını delip penis ve anüs arasındaki dokuya zarar verdiğini de buldular.

Cerrahlar deliğini dikti ve sağ kalçasındaki büyük bir apse sıvısını temizleyip, drene ettiler. Ameliyat sonrası septik şok dalgasıyla mücadale eden adam 2 gün boyunca stabil olamadı ve yoğun bakımda tutuldu.

Bağırsağı zarar gören adamın dışkılaması için bağırsağı karnından bir torbaya bağlandı. İlk ameliyet sonrası adamın kalçasındaki yarada çürüme meydana geldi. Ölü eti ve dokuları temizlemek için adam ikinci kez ameliyata alındı.

Kalçasındaki yara çürümeye başladı, böylece cerrahlar ölmekte olan etten kurtulmak için tekrar ameliyat olmak zorunda kaldılar.

İnsanlar neden vücutlarına tuhaf şeyler sokar?

Anal yola yabancı cisim yerleştirilmesinin en yaygın nedeni, vibratör ve diğer seks oyuncaklarındaki gibi seksüel cinsel zevktir.

Diğer belgelenmiş açıklamalar arasında uyuşturucu gizliliği, saldırı, kaza, ishal veya kabızlığın hafifletilmesi vardır.En sık görülen komplikasyon yabancı cismin kendisinin neden olduğu rektumun delinmesi veya çıkarılmaya çalışılmasıdır. Antibiyotikler enfeksiyonu durdurmak için derhal verilir. Cerrahlar daha sonra karnı açarak deformasyonu düzeltir.

Genellikle geçici bir ileostomi gerekir. Bir ileostomi, ince bağırsağın, karın içindeki bir açıklıktan yönlendirildiği yerdir. Atık, vücudun dışındaki bir torbada toplanır.

Alan iyileştikten sonra ileostomi ters çevrilir.

Tıp literatürüne göre, bazıları gönüllü olarak yabancı bir cisim yerleştirildikten sonra bazı insanlar öldü.

Enfeksiyonlar organ yetmezliği, septik şok, sepsis ve solunum yetmezliğine neden olabilir.