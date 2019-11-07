Terör örgütü PKK’ya büyük bir darbe daha! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van'da yapılan operasyonda teröristlerce tüplere tuzaklanan, çok sayıda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hem yurt içinde hem de sınırların ötesinde Mehmetçik terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor.

Van'ın Başkale ilçesinde operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri harekete geçti. Teröristler sığınaklarında kıstırıldı. Fakat kaçmayı başardılar.

Teröristlerin ardında bıraktıkları malzemelere ise el koyuldu. Operasyonda teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.