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Real Madrid'in 18'lik yıldızı Galatasaray'ı yıktı tarihe geçti

İhlas Haber Ajansı

Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Rodrygo, Devler Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en farklı skoruna Real Madrid, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ederek ulaştı.

Devler Ligi'nde tarihe geçti
Mücadelede İspanyol ekibinin genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, kariyerin ilk Şampiyonlar Ligi gollerini atıp hat-trick yaparken, Devler Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı futbolcusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0
Paris Saint-Germain: 1 - Club Brugge: 0

B Grubu
Bayern Münih: 2 - Olympiakos: 0
Kızılyıldız: 0 - Tottenham: 4

C Grubu
Dinamo Zagreb: 3 - Shakhtar Donetsk: 3
Atalanta: 1 - Manchester City: 1

D Grubu
Lokomotiv Moskova: 1 - Juventus: 2
Bayer Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 1

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