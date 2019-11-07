Aksaray’da velilerden vicdanları yaralayan olay! Otizmli çocukları yuhaladılar

AKSARAY'daki Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep eden velilerin okul çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhaladığı iddia edildi.

Otizmli çocuklara karşı eylem yapan veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği öne sürüldü.

"Sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız?"

Otizmli bir öğrencinin velisi, "Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?" diyerek şu ifadeleri kullandı: Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup 'Otizmli çocukları istemiyoruz' diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum;

O çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?

Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) açıklama